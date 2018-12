Marta Flavi, lifting al volto? La verità rivelata a ‘Vieni da me’

Marta Flavi è tornata ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna del programma di Rai Uno ‘Vieni da me’.

Circa un mese fa, nella stessa trasmissione, la conduttrice televisiva si era raccontata alla padrona di casa e al pubblico pomeridiano tracciando un bilancio della sua carriera e della sua vita privata, argomenti che sono stati affrontati nuovamente davanti alle telecamere che hanno indugiato sul suo volto, mai oggetto di interventi estetici.

A giurarlo è stata lei stessa che, in risposta alla domanda di Caterina Balivo in merito a un eventuale ricorso al lifting, ha mostrato l’orecchio alla telecamera: “Vedete non c'è nessun lifting, mi curo e tengo in ordine usando dei prodotti, ma quando farò l’intervento vi dirò nome e cognome del chirurgo”, ha promesso Flavi.

“Non ho mai preso il sole in tutta la mia vita, da piccola piangevo quando mi portavano al mare. Ho 67 anni, nessun problema a dire la mia età, e faccio tante cose per tenermi in forma” - ha aggiunto - “Quando ci saranno rughe e cedimenti allora mi rifarò”.

Marta Flavi parla del suo fidanzato

L’intervista ha affrontato anche il discorso sentimentale quando si è giocato al classico gioco delle torri ‘Cosa tieni, cosa butti’ sul finire del 2018.

“Sicuramente la notte di Capodanno non getterò P.”, ha promesso Marta Flavi non rivelando il nome del suo fidanzato, sul quale però, ha aggiunto qualche ulteriore dettaglio: “E’ un notaio di Milano, gira molto, è spesso anche a Roma e con lui non mi annoio mai”.

Marta Flavi e la morte della madre

Rispetto al ricordo da buttare via, Marta Flavi non ha avuto avuto dubbi riferendosi alla madre scomparsa: “E’ stato un periodo molto difficile della mia vita. Mia madre stava male e poi mi ha lasciato. Sono sempre stata accanto a lei, è normale stare vicino alla propria mamma. Nonostante la sofferenza ed il dolore mi portino a fuggire, con mia madre non potevo, ma quel brutto ricordo della mia vita voglio buttarlo via”.