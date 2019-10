Martin Castrogiovanni si racconta a Verissimo: "Mi avevano dato sei mesi di vita"

L'ex rugbista Martin Castrogiovanni, applauditissimo nello studio di Verissimo, si è raccontato a cuore aperto a Silvia Toffanin. Dal rapporto con i genitori all'arrivo in Italia a soli 18 anni, i tanti successi professionali, la decisione di lasciare lo sport, l'ingresso nel mondo dello spettacolo. Una vita di gioie e dolori, quella di Castrogiovanni, che ha raccontato anche il periodo buio vissuto nel 2015, quando gli era stato diagnosticato un tumore.

Martin Castrogiovanni e la paura del tumore: "Sono stato fortunato"

"I medici inglesi mi avevano fatto un referto in cui dicevamo che avevo sei mesi di vita. Il giorno dopo sono tornato in Italia, sono andato alla clinica Humanitas di Milano, dove mi hanno detto che non pensavano che il tumore fosse maligno", ha raccontato. Secondo la prima diagnosi, il tumore aveva intaccato il nervo del piede, con il rischio di comprometterne per sempre la mobilità. Alla fine, si è scoperto che "non era niente, non era maligno, non aveva preso tutto il nervo del piede e dopo un mese ero di nuovo in campo", ha detto Castrogiovanni.

"Sono davvero fortunato", ha aggiunto, tra gli applausi del pubblico in studio. Castrogiovanni ha ammesso di parlare poco di quanto accaduto per una forma di rispetto verso chi sta combattendo contro questa terribile malattia.