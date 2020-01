Martina Nasoni aggredita in stazione

Momenti di paura per Martina Nasoni, nelle scorse ore aggredita da un uomo alla stazione di Terni. Con lei sua madre, che ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine.

Su Instagram il racconto dell'ex vincitrice del Grande Fratello, ancora spaventata per quanto accaduto: "Mentro ero insieme a mia madre ad aspettare il treno, un ragazzo, visibilmente altrato, ci ha aggredite con parolacce, minacce e spintoni. Grazie al tempestivo intervento di un altro ragazzo e delle forze dell'ordine, chiamate da mia madre, ne siamo uscite illese. Tantissimo lo spavento. Voglio ringraziare tutte le persone che sono intervenute e soprattutto le forze dell'ordine che mi hanno scortata ai binari".

Tanto lo spavento anche per i fan, che l'hanno riempita di messaggi di affetto sui social. "Mi state scrivendo in tantissimi - ha risposto Martina - Vi volevo semplicemente rassicurare. Io e mia mamma stiamo bene. Stiamo tutti bene anche le persone che ci hanno soccorso. Per fortuna non eravamo sole. E' stato un bello spavento. Noi eravamo lì per cavoli nostri e ci siamo ritrovate coinvolte in una situazione incredibile. Tutto è bene quel che finisce bene. Mia mamma adesso, con il fatto che sto sempre in giro, mi chiamerà mille volte. Ansia".