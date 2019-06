GF, Martina Nasoni si racconta: come spenderà il premio di 100mila euro

Martina Nasoni è la vincitrice del Grande Fratello 16. La 21enne di Terni, conosciuta anche come “la ragazza col cuore di latta” grazie alla canzone di Irama ispirata proprio alla sua storia personale, ha saputo affascinare il pubblico del reality che dopo 63 giorni ha deciso che fosse lei, così mite eppur determinata, a trionfare in un’edizione ricca (forse fin troppo) di polemiche e litigi.

La gloria per la vittoria sì, ma anche un corposo premio di 100mila euro è arrivato a celebrare la concorrente che, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato che spenderà per aiutare i suoi genitori.

GF 16, la vincitrice Martina: “Con i 100mila euro vinti aiuterò i miei genitori”

Il suo cuore sarà anche “di latta” per via della cardiomiopatia ipertrofica da cui è affetta sin da bambina, ma pure d’oro, considerati l’altruismo e la riconoscenza con cui impiegherà il premio di 100mila euro vinto al Grande Fratello. “Aiuterò i miei genitori, li ripagherò in parte di tutti i sacrifici che hanno fatto per me”, ha raccontato la ragazza ancora perplessa sul suo futuro: “Non so ancora cosa ne verrà da questa vittoria. Ho fatto dei corsi di recitazione, vedremo se succederà qualcosa”.

Martina, inoltre, ha raccontato di non aver partecipato al reality con l’obiettivo di diventare famosa. Quando è stata agganciata per partecipare al Grande Fratello aveva appena deciso di fare un corso di attuatrice: “Mi sono detta: proviamo, perché no? Non l’ho fatto per diventare famosa, ma per fare un’esperienza diversa”, ha spiegato a Renato Franco del Corriere.

Martina Nasoni e l’incontro con Irama

La sua storia, dicevamo, è diventata ‘famosa’ ben prima di lei grazie al brano che Irama ha portato all’ultimo Festival di Sanremo. “Ho conosciuto Irama grazie a un amico comune, chiacchierando gli ho raccontato della mia cardiomiopatia ipertrofica per cui ho dovuto mettere un pacemaker, è una cosa privata ma che non mi sono mai vergognata di raccontare”, ha confidato Martina ripercorrendo il primo incontro con il cantante: “Lui è rimasto colpito e ha messo la mia storia nella canzone, anche se il riferimento al padre violento per fortuna è solo una sua fantasia”.