Martina Nasoni, minacce di morte sui social: "Sono arrivata al limite"

"Ora sono arrivata al limite", Martina Nasoni tuona sui social, dove da tempo riceve insulti e minacce. L'ultima la pubblica tra le sue storie: "Ma la finisci o la uccido la tua famiglia e la tua nipotina. Dimmi tu". Messaggi orrendi e ingiustificati, che adesso la vincitrice del Grande Fratello 16 vuole raccogliere per agire legalmente e per farlo chiede aiuto ai follower: "So che avete degli screen di tutti gli insulti e di tutte le minacce di morte ricevute in questo periodo da questo profilo. Vi chiedo di mandarmele in privato così da poter avere abbastanza materiale da presentare alla polizia".

"Di solito non do molto spago a queste persone - scrive ancora - Tuttavia le minacce di morte nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia si sono intensificate e anche i miei genitori ora si chiedono chi ci sia veramente dietro questo profilo e la situazione inizia a starci un po' antipatica".

Nata a Terni il 3 aprile del 1998, Martina è affetta da cardiomiopatia ipertrofica, un disturbo cardiaco congenito ereditato dalla mamma, e dall'età di 12 anni vive con un pacemaker. La sua storia ha ispirato Irama, che ne ha parlato nella canzone 'La ragazza con il cuore di latta'.