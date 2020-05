Martina Stella mamma scatenata su Tik Tok insieme alla figlia (VIDEO)

Chi di voi genitori è riuscito a resistere alla tentazione di Tik Tok? Immaginiamo pochi. Proprio durante il lockdown, infatti, mamme e papà hanno approfittato della pausa forzata dal lavoro per condividere con i figli gli sketch della famosa app (arrivata peraltro a quota 2 miliardi di download). E tra questi ci sono anche tanti personaggi dello spettacolo. Dopo Massimiliano Ossini, papà showman nei video insieme alle figlie, stavolta è il turno di Martina Stella, che si scatena nelle gag insieme alla sua bambina, Ginevra.

Compiti, faccende e ma soprattutto tante risate. E' una gallery esilarante quella condivisa da Martina, che si inquadra alle prese con la didattica a distanza della figlia, oltre che in versione casalinga disperata. La piccola, 8 anni, è nata dall'amore per l'ex compagno, Gabriele Gregorini, hairtylist conosciuto sul set di 'Tutti pazzi per amore' e con cui è finita ormai sei anni fa. "Ero spaventatissima - ha raccontato di recente Stella a proposito della maternità - invece poi tutto è andato bene ed è stato il dono più grande della mia vita, l’esperienza più bella che una donna possa vivere. E lo è tutti i giorni, però ero impaurita, me lo ricordo. È una grande gioia ma anche con tanta preoccupazione, era anche un po’ inaspettata… Ero impaurita, sì".

@martinastellareal 😂😂😂E da voi???In famiglia chi vi aiuta nei compiti e lezioni online?!?Sempre le mamme?🥰🥰😳😳👇 ♬ suono originale - martinastellareal

