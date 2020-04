Massimiliano Ossini, quarantena formato famiglia: le (rare) foto insieme ai figli

Ha sempre tenuto la sua vita privata al riparo dai riflettori. Ma in questi giorni di isolamento domestico forzato, anche Massimiliano Ossini fa uno strappo alla regola e si mostra sempre più spesso su Instagram insieme a moglie e figli, regalando al pubblico un ammirevole ritratto familiare. "L’epidemia dal punto di vista umano mi ha dato l’opportunità di stare a lungo con i ragazzi e apprezzare certi momenti. Quando si potrà partiremo alla scoperta della nostra bella Italia", ha spiegato di recente al settimanale 'Gente' il conduttore, al momento in pausa da Linea Bianca a causa dell'emergenza coronavirus.

Massimiliano Ossini e i figli

Ed ecco allora Massimiliano in versione papà. Insieme a Carlotta di 16 anni, Melissa di 15 e Giovanni di 12, avuti dalla moglie, l'imprenditrice Laura Gabrielli. "Ci svegliamo poco dopo le 8 - racconta - Il pigiama è consentito fino alla colazione, poi, pur restando in abiti comodi, ci sistemiamo. È facile farsi assalire dalla pigrizia in questo strano periodo ma bisogna reagire". Sui social tanti i video che immortalano i momenti insieme. Dai simpatici "Tik Tok" insieme a Melissa fino alle ricette da provare con il piccolo Giovanni. "Li ho lasciati bambini e li ritrovo adolescenti - prosegue il presentatore nell'intervista - Sono ragazzi meravigliosi, responsabili e capaci di organizzarsi di più di quanto pensassi. Devo riconoscere a mia moglie gran parte del merito. Pur lavorando li ha sempre seguiti da vicino".

"Ho pensato: un settimana e poi scoppio. Invece dopo oltre 40 giorni passati qui, sto benissimo", prosegue Ossini a proposito del lockdown, mentre già guarda al futuro professionale. Oltre al proseguio di Linea Bianca, le cui riprese sono stoppate proprio come è avvenuto per la maggior parte delle trasmissioni televisive, sta già immaginando il suo prossimo libro: "Al momento non è in programma ma questo periodo porta grandi riflessioni e appunti..." confida il presentatore, già autore di Kalipè - Lo spirito della montagna.

In basso, una vecchia foto di Massimiliano Ossini e famiglia scattata in occasione dell'ultimo Natale