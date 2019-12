Massimiliano Rosolino, l'emozionante post per la colf incinta: "Sarai una super mamma"

Chi frequenta il profilo Instagram di Massimiliano Rosolino lo sa. Da sempre l'ex nuotatore e conduttore televisivo condivide via social alcuni momenti divertenti insieme a Nicoleta, la colf che si prende cura della casa e dei figli avuti dal campione sportivo con la ballerina Natalia Titova. Perché si sa, il lavoro nel mondo dello spettacolo porta spesso i genitori ad assentarsi da casa per le tournée in giro per l'Italia. E così, nel pomeriggio di ieri, non poteva mancare un emozionante post di auguri per la gravidanza della donna.

Gli auguri di Massimiliano Rosolino alla colf incinta

Un bel pancione in primo piano, con la mano di Massimiliano che lo accarezza dolcemente. "Direi che sei pronta", scrive Rosolino, "Dopo quasi 6 anni nella Master class di casa Rosolino, tra pannolini e ciucci sei passata al reparto sport. Tra costumi e chignon potresti aprire un canale YouTube di cui sarei ovviamente il manager! I compiti, gli spuntini e le corse per prendere in tempo da scuola le cucciole, altro che Iron Man. Nico sei pronta x essere una super mamma!"

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, una famiglia carica d'amore

Quest'ultimo post, così denso di gratitudine per l'apporto dato da Nicoleta alla famiglia, è solo l'ultimo 'tassello' che dimostra l'amore di Rosolino per la famiglia. Lui e Natalia, legati da 13 anni - precisamente dal primo incontro avvenuto a 'Ballando con le stelle', dove lei era ballerina prima di approdare ad 'Amici' e lui allievo di danza - hanno due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Ma, per il momento, non sentono l'esigenza di convolare a nozze: "Il matrimonio? Non cambierebbe la nostra vita", ha risposto tempo fa il nuotatore incalzato dai giornalisti sui fiori d'arancio, "La nostra famiglia è già solida. Non abbiamo bisogno di ufficializzare con una cerimonia un sentimento che c'è, è presente da tanto tempo, e si rinnova ogni giorno".