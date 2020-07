Massimo Boldi lascia la giovane compagna a un passo dalle nozze: "Non posso darle abbastanza"

Massimo Boldi, 74 anni, annuncia la separazione dalla lucchese Irene Fornaciari, 40, sua fidanzata da un anno. "Ho pensato di sposarla, a un certo punto. Mi sono avvicinato quanto potevo alla sua vita. Ho conosciuto i suoi amici, preso persino una casetta a Lucca per noi due. Ma la verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto. E ho preferito chiudere, ma è stato un atto di onestà", dice il comico al settimanale Oggi.

Massimo Boldi lascia la fidanzata

Boldi aggiunge: "In ogni volto di donna che incontro io cerco sempre Marisa (sua moglie scomparsa nel 2004, ndr) e poi la ritrovo solo guardando le mie ragazze (le due figlie, ndr). Averla amata come l’ho amata io è un dono, ma mi condanna a vivere nella continua nostalgia". La signora Marisa Selo se ne è andata sedici anni fa a causa di un tumore, dopo una vita insieme al comico e tre figli.

Ma tornando a Irene, Massimo conclude: "Resterà fra noi una bellissima amicizia, spero. Io per lei ci sarò sempre. Le auguro di trovare la persona giusta, capace di darle tutto ciò che desidera".

Il tradimento della ex Loredana

E pensare che Boldi aveva già regalato l'anello alla compagna, ma il senso di responsabilità ha prevalso in lui. Prima di lei, l'attore è stato legato per molto tempo a Loredana De Nardis, che due anni fa lo ha poi tradito con un amico di lui, lasciandolo nello sconforto. La donna era stata paparazzata tra le braccia di un altro, un 70enne di Castiglion della Pescaia, alle prese con una cena a lume di candela e una passeggiata (con tanto di effusioni) in strada. "Per poco non mi veniva un infarto", disse Boldi all'epoca.