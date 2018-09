Giletti torna sul "caso Corona": tutti i retroscena sull'ospitata a Non è l’Arena

Massimo Giletti sta per tornare al timone di Non è L'arena su La 7. Dopo l'esperimento della scorsao stagione - più che riuscito - il giornalista si prepara a ripartire, non senza un po' d'ansia. Nell'ultimo numero di Oggi, in edicola, Pierluigi Diaco lo ha intervistato e Giletti si è raccontato come un libro aperto.

La fede, le "accuse" di populismo, il caso delle molestie che hanno interessato attrici, showgirl e importanti registi (anche italiani). Tanti gli argomenti che Massimo Giletti ha toccato nel corso dell'intervista, fino a parlare di lui: Fabrizio Corona.

Memorabile la puntata di Non è L'Arena con ospite l'ex paparazzo dei vip che, nella scorsa stagione tv, fece guadagnare al programma di Giletti il 15 per cento di share. Memorabili quelle foto pubblicate da Chi in cui il conduttore appariva in palestra, sul tapis roulant, accanto proprio all'ex fotografo. Memorabile anche il messaggio inviato da Corona a Giletti dopo la trasmissione: “Grazie Massimo..e scusa se non riesco a non dire ciò che penso...ma sono e sarò sempre così ...!!!”.

Massimo Giletti e Fabrizio Corona sono amici? La risposta

A distanza di mesi, Diaco chiede a Massimo Giletti quale sia il suo attuale rapporto con Corona e se i due siano amici: "L'ho frequentato e lo rispetto, ma l'amicizia è un'altra cosa, è sacra - ha esordito Giletti a Oggi - diciamo che ho voluto incontrarlo più volte, questo sì: quando devi preparare una puntata difficile e complessa come quella che dedicammo a lui la scorsa stagione, è doveroso conoscere più possibile il protagonista".

La frequentazione di Giletti con Corona, dunque, è avvenuta soltanto per uno scopo professionale. Nessuna amicizia, il giornalista prende le distanze.