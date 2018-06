Giletti a cuore aperto: "Momenti difficili nella mia vita, ho fatto 30 viaggi a Lourdes"

"Nella mia vita ho fatto trenta viaggi a Lourdes", come volontario, all’inizio con l'Unitalsi poi con l'Oftal, e "ho avuto tanti contatti diretti con i malati, lavorando nelle piscine e, per i primi venti anni, andando anche in treno con loro". "Quel luogo per me significa la presenza viva della Madonna". Massimo Giletti, 56 anni, parla della sua fede e della sua esperienza nel luogo di pellegrinaggio mariano in un'intervista che appare sul numero oggi in edicola di 'Maria con te', settimanale della Periodici San Paolo.

L'importanza della fede nell'infanzia

Cresciuto tra Torino e una villa in campagna nel biellese, ha respirato la fede sin da piccolo. È a Ponzone, racconta Giletti, "che ho iniziato a fare il chierichetto con i miei fratelli maggiori, sotto la guida di un sacerdote eccezionale, don Primo Zanotti. All’inizio del suo ministero sacerdotale non aveva ancora una chiesa (l’avrebbe costruita mio bisnonno Anselmo Giletti) e viveva in una dependance della nostra villa. Con la semplicità di un parroco di campagna riusciva a dare consigli veri e mi ha aiutato nei momenti difficili della mia vita, che purtroppo ci sono stati, anche nell’infanzia. Ero affetto da una forma grave di scoliosi e dai sette anni fino ai sedici ho dovuto portare corsetti, busti in gesso ed essere ricoverato più volte in ospedale. Per un bambino prima e un adolescente poi non è stata un’esperienza facile, ma le fatiche di quel periodo mi hanno poi temprato per il futuro".

A 10 anni il primo viaggio a Lourdes

"Sono andato a Lourdes per la prima volta quando avevo 10 anni - racconta ancora - con mia madre e mia nonna. Rimasi subito colpito dal quel luogo. Con mia nonna Bianca Maria ho vissuto anche un’altra esperienza molto formativa. Era presidente della San Vincenzo e a un certo punto mi ha detto 'è ora che tu inizi a conoscere degli invisibili, cioè quelli che noi borghesi facciamo finta di non vedere'. Ero cresciuto in un ambiente dorato, ma lei mi portava con sé con la sua cassetta azzurra a dare dei soldi ai poveri che vivevano nelle soffitte. È lì che ho imparato, iniziando a sviluppare la sensibilità verso gli ultimi".

Il rapporto con la fede

La fede, dice, "è una ricchezza, un dono, o ce l'hai o non ce l'hai. Io sono sempre stato restio a parlarne, perché è una dimensione del tutto personale, dovrebbe rimanere dentro a ognuno di noi. Non esiste un luogo ideale, la Madonna la puoi trovare ovunque. Certo a Lourdes è tutto più facile, ti conduce in uno stato di immediata serenità, ma è nella vita quotidiana che bisogna portare quello che lì hai vissuto".

Lui ha un grande rammarico, non aver mai condotto una diretta da Lourdes: "In Rai ho provato in tutti i modi a proporre un grande evento che potesse mostrare Lourdes, ma non ci sono mai riuscito, malgrado tutti i programmi che ho condotto abbiano avuto sempre successo. Mi interessava raccontare il messaggio di Maria con diversi linguaggi e pensavo di essere abbastanza titolato per farlo visto che a Lourdes ci vado spesso, l’ultima volta lo scorso anno".

Il legame con la madre

Giletti parla anche della madre, con cui ha un legame fortissimo: "È una persona straordinaria. Credo che quello che sono lo devo a lei; mi ha insegnato i valori veri della vita, che non vengono alterati da questo mondo di lustrini che è lo spettacolo, che sa essere anche cinico".

Poi, alla domanda se tra tutte le persone che ha incontrato ci sia qualcuno che l’ha colpito per la sua spiritualità, Giletti risponde: "Placido Domingo; mi ha molto emozionato quando mi ha raccontato della sua fede. Ho sentito che anche un grande come lui aveva qualcosa in più, molto simile a quello che sento io".