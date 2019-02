Matilde Brandi, la mamma malata muore dopo l'intervista a Verissimo

Nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, 2 febbraio, anche Matilde Brandi è stata tra gli ospiti di Silvia Toffanin. La ballerina ha parlato della sua vita, della sua carriera, ma il momento più emozionante c'è stato quando ha parlato della mamma da anni malata di Alzheimer.

Matilde Brandi e la mamma malata di Alzheimer

Con immenso dolore, senza poter trattenere le lacrime, la Brandi ha raccontato di quella 'malattia maledetta', come lei stessa l'ha definita che, giorno dopo giorno, si porta via un pezzo dei propri cari. La ballerina, che abbiamo visto sempre sorridere in tv, questa volta si è lasciata andare al pianto, anche per condividere la sua battaglia con chi a casa fa lo stesso tutti i giorni.

Morta la mamma di Matilde Brandi

Poi, poco dopo la messa in onda della sua intervista, sui social è arrivato quel messaggio che nessuno avrebbe mai voluto leggere:

"VOLA MAMMA VOLA IN ALTO PIU CHE PUOI ORA NESSUNA MALATTIA POTRÀ FARTI PIÙ DEL MALE. Grazie a @verissimotv e un grazie speciale a Silvia Toffanin dal cuore grande e meraviglioso come i suoi occhi! Mamma hai aspettato che raccontassi la tua storia e alla fine della puntata sei volata via non potevo immaginare VOLA MAMMA VOLA".

Ci stringiamo al dolore di Matilde Brandi, pubblicando di seguito l'emozionante racconto della sua mamma, fatto dalla ballerina a Verissimo: