Matilde Brandi in lacrime per la morte del padre: “L’ho accompagnato fino alla fine”

Un mese e mezzo fa, nel pieno dell’emergenza coronavirus, Matilde Brandi ha dovuto dire addio al padre Pietro senza poter celebrare un funerale che alleviasse la sofferenza della perdita. Oggi la ballerina, ospite del programma di Rai Uno ‘Vieni da me’, ha raccontato il dolore per una perdita devastante arrivata poco più di un anno dopo quella della mamma da anni malata di Alzheimer. “Babbo Pietro aveva il linfoma di Hodgkin, una forma di tumore, e subito prima del lockdown è peggiorato e si è allettato”, ha confidato a Caterina Balivo la showgirl: “È come se dopo la morte di mia madre, malata per tanti anni di Alzheimer, lui pensasse che il suo percorso era finito. Loro sono stati insieme tutta la vita anche se litigavano sempre”.

Matilde Brandi, l'addio al padre senza il funerale

“A causa dell’emergenza Covid non abbiamo potuto celebrare il funerale”, ha aggiunto ancora ripercorrendo i momenti successivi alla morte del padre: “Noi abbiamo avuto la fortuna di avere una casa con accesso dal giardino: abbiamo chiesto al nostro parroco la cortesia di venire, lui è rimasto fuori e lo ha benedetto attraverso la finestra. Però il funerale no, il carro funebre si è fermato davanti alla chiesa e un prete da lontano gli ha dato la benedizione, e questa è una cosa che mi è rimasta nel cuore anche se io l’ho accompagnato fino alla fine”. Il suo pensiero, poi, è andato a tutti coloro che, come lei, in questi mesi hanno subito la perdita di un famigliare senza avere la possibilità di stare loro accanto fino alla fine: “Abbiamo perso una generazione di nonni e mi sento vicina a tutte quelle famiglie che non hanno potuto nemmeno dare l’ultimo saluto a chi è rimasto da solo in ospedale”, ha affermato: “Ho voluto condividere, dando la mano a padre, l’amore di tutti quei figli che non hanno avuto modo dire addio ai propri genitori”.