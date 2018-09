Chiara Ferragni e Fedez, il giorno del sì è arrivato: tutto sul "royal wedding" all'italiana

Tutto pronto per il matrimonio dell'anno, la risposta italiana a tutti i "royal wedding": le nozze di Chiara Ferragni e Fedez. L'appuntamento è per oggi primo settembre alle 18.30 alla Dimora delle Balze.

I festeggiamenti sono già iniziati ieri, con il party pre-wedding a palazzo Nicolaci a Noto. C'era talmente tanta folla ad attendere il passaggio di Chiara Ferragni e Fedez che la coppia non ha potuto sfilare tra le strade della cittadina siciliana per motivi di sicurezza.

I Ferragnez si sono affacciati poi al balcone di palazzo Nicolaci come una royal couple per salutare i fan accorsi per vederli e poi si sono buttati nelle danze del party organizzato la sera prima del loro matrimonio da favola di questo pomeriggio. Una festa blindata e per "pochi" intimi, ma che sui social è stata descritta minuto per minuto dagli stessi invitati e dai futuri sposi.

Ieri sono iniziate anche le riprese del documentario sul "fenomeno Chiara Ferragni", come annunciato da lei stessa su Instagram: si tratta di un progetto "internazionale" che la seguirà in giro per il mondo.

L'abito pre-wedding di Chiara Ferragni firmato Prada

C'era tanta attesa per l'abito che Chiara Ferragni avrebbe indossato al party pre-wedding. L'influencer ha partecipato alla cerimonia con uno splendido abito firmato Prada. A mostrarlo ai fan in anteprima è stata la stessa Ferragni, con un post su Instagram.

Per la cerimonia invece Chiara Ferragni ha optato per Dior, mentre Fedez veste Versace.

Tutti i vip al matrimonio dell'anno

Francesco Totti e Ilary Blasi, Mika, Manuel Agnelli. La lista degli ospiti vip al matrimonio dei Ferragnez è lunga. Tra gli ospiti al party del pre-wedding - grazie ai video e alle foto pubblicati sui social network - si sono visti anche la cantante Giusy Ferreri e la schermitrice Bebe Vio.