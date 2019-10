Paolo Bonolis al matrimonio del figlio Stefano con Candice Hansen negli Stati Uniti

Paolo Bonolis è volato con tutta la famiglia a New York per il matrimonio del figlio Stefano, il primogenito avuto dalla prima moglie, la psicologa americana Diana Zoeller. Stefano Bonolis ha sposato la fidanzata Candice Hansen.

L'attuale moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha postato su Instagram alcune foto del gran giorno, tra cui una che vede proprio Bonolis senior sorridente vicino ai due figli maschi Stefano, appunto, e Davide. Quest'ultimo è figlio di Bonolis e Bruganelli, che hanno anche due figli: Silvia e Adele. Dalla prima moglie (con la quale è stato sposato per cinque anni, dal 1983 al 1988) il popolare conduttore ha avuto anche un'altra figlia, Martina.

Chi è Stefano Bonolis, il figlio "americano" di Paolo

Somigliantissimo al padre, Stefano Bonolis pubblica spesso sui social scatti che lo vedono in compagnia del genitore sia in Italia, quando viene a trovarlo, sia nei viaggi all'estero che i due si concedono insieme. Come il padre, anche lui è tifosissimo dell'Inter.

Di lui si sa pochissimo. In passato è stato legato a Paola Caruso, la Bonas di Avanti un altro. Una storia finita a causa della distanza, come ha raccontato lei in un'intervista.

Chi è Candice Hansen, la moglie del figlio di Paolo Bonolis

Poco si sa anche di Candice Hansen, la bellissima ragazza che Stefano Bonolis ha sposato. Su Instagram scrive che è originaria di Houston e che si è trasferita a New York. Il suo profilo social è pieno di fotografie che ne esaltano la bellezza prosperosa, insieme a scatti in compagnia di Stefano e altre immagini di Roma, dove è stata più volte da fidanzata insieme a lui per incontrare la famiglia Bonolis.