Matrimonio Harry e Meghan: la grande attesa al Castello di Windsor

Manca davvero poco al matrimonio dell'anno: Harry e Meghan potranno dirsi "sì" nella splendida cornice del Castello di Windsor. L'evento che vede gli occhi puntati da tutto il mondo è trasmesso in diretta da Canale5, con una collaborazione tra Verissimo e il Tg5. Ed è proprio Silvia Toffanin ad aprire le danze: in attesa che gli sposi giungano al castello.

I numeri del matrimonio di Harry e Meghan

In tantissimi sono accorsi per prendere parte a quello che sarà senza dubbio un evento storico: il matrimonio tra il principe Harry e l'attrice Meghan Markle. 500mila giornalisti, 200 televisioni e ospiti da tutto il mondo come George Clooney: ecco come si svolge l'evento dell'anno tra gli arrivi scaglionati: prima gli ospiti, poi l'arrivo del principe Harry, l'arrivo della regina e infine l'arrivo della bellissima sposa.

Meghan Day

Alfonso Singorini ha già ribattezzato il matrimonio con il titolo di "Meghan Day" e ha spiegato "perché con la sua intelligenza è arrivata dove nessun'altra ragazza sarebbe mai arrivata". E allora tutti pronti ad emozionarsi per uno dei "sì" più belli dell'anno.