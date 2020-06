Vittoria Ceretti, top model italiana più famosa al mondo, si è sposata

Un abito bianco semplice, lungo e con bottoni frontali, che niente ha a che vedere con le mise lussuose indossate in passerella per gli stilisti più famosi del mondo. Vittoria Ceretti, tra le top model italiane più amate nel panorama internazionale, si è sposata. Il fortunato è Matteo Milleri, co-fondatore nel 2009 dei Tale of Us, noto duo di deejay.

Il matrimonio di Vittoria Ceretti

L'annuncio arriva su Instagram, dove Vittoria condivide alcuni degli scatti più belli del giorno del sì. Il matrimonio è stato celebrato ad Ibiza, e precisamente ad Es Cubells, un piccolo villaggio nel sud-ovest dell'isola spagnola, lo scorso primo giugno. Nelle foto, Vittoria sorride e bacia il neomarito, mentre lo stringe forte a sé. I due giovani fanno coppia fissa dai primi mesi del 2020, dopo la rottura di lei con Tony Effe della Dark Polo Gang. «From this day foward», è la didascalia a corredo dell'album di nozze social.

A colpire è la sua scelta di andare all'altare con un viso assolutamente acqua e sapone, che non insiste sul trucco troppo pronunciato, né su acconciature elaborate: poco rimmel e capelli raccolti nel velo con una riga centrale.

La notizia ha spiazzato anche i follower. Da sempre riservata, Vittoria, ha nascosto i preparativi fino ad oggi. Anche se ai più curiosi non era sfuggita una foto pubblicata su Twitter in cui indossava un abito da sposa: molti l'aveva interpretata come uno shooting fotografico, in realtà era un indizio.

Chi è Vittoria Ceretti

Classe 1998, bresciana, Vittoria ha all'attivo centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per i più importanti brand come: Chanel, Proenza Schouler, Michael Kors, Anna Sui, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, J.W Anderson, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Azzedine Alaïa, Hermès, Lanvin, Miu Miu, YSL e Givenchy. Ma siamo certi che la falcata più emozionante sia stata per lei quella fatta oggi per raggiungere l'altare.