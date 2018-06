Matteo Gentili confessa: “Mia madre è stata molto male per Paola”

Matteo Gentili si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista a DiPiù. Ha parlato della sua relazione con Alessia Prete, si è detto orgoglioso di aver amato per 4 anni Paola Di Benedetto e poi ha svelato un retroscena sul legame che univa l’ex Madre Natura con la mamma di Matteo.

“Quando la mia storia con Paola Di Benedetto è finita mia madre ha sofferto moltissimo perché considerava Paola una figlia e perché ha visto quanto io sono stato male per lei. Perciò adesso, giustamente, ha paura di vedermi stare ancora così", ha detto Gentili a DiPiù.

Dopotutto è comprensibile la reazione della mamma di Matteo, visto che per 4 anni la Di Benedetto ha frequentato la sua casa. Oggi, però, archiviata quella sofferenza, per la mamma dell’ex gieffino è difficile accettare al cento per cento la figura di Alessia.

“Mi ha detto che Alessia è molto carina e che sembra proprio una brava ragazza. Ma non è andata oltre, non si è sbilanciata: ha detto che aspetta di conoscerla meglio per aggiungere altro. A modo suo, però, ci ha dato la benedizione. E le sono grato, perché so che per lei farlo è stato difficile”, ha continuato a DiPiù Matteo Gentili, sempre in riferimento alla mamma.

Matteo Gentili e Alessia Del Prete fanno sul serio

Lui e Alessia, comunque, stanno facendo capire alle rispettive famiglie che le intenzioni sono serie. Subito dopo la fine del Gf sono andati a cena insieme con i parenti di uno e dell’altra: "È stato un modo per dimostrare subito alle nostre famiglie che facciamo sul serio”, ha specificato Gentili.

Dopo aver preso il posto di Paola Di Benedetto nel cuore di Matteo, Alessia Prete riuscirà a fare breccia anche in quello della suocera?