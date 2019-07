Addio Diletta Leotta: Matteo Mammì parte in vacanza con Anna Safroncik

Per una coppia che scoppia, altre due sembrano spuntare nel panorama afoso di questa bollente estate. La fine della lunga e intensa storia d’amore tra Diletta Leotta e Matteo Mammi sembra, infatti, aver generato prontamente la nascita di due relazioni quasi contestuali, una tra la conduttrice e il pugile Daniele Scardina e l’altra tra il manager e l’attrice Anna Safroncik. Ma mentre la prima trova conferma nel bacio scambiato alla luce del sole, al momento la seconda gode ancora di maggiore riservatezza, supportata da immagini che si limitano a mostrare la coppia in vacanza a Baja Sardinia, in provincia di Sassari.

Matteo Mammì dimentica Diletta Leotta: la vacanza con Anna Safroncik

E’ ancora il settimanale Chi a indagare sulle vite private di Matteo Mammì e Anna Safroncik: dopo il servizio dedicato alla ex fidanzata del manager Diletta Leotta, il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta che anche lui avrebbe ritrovato la serenità accanto all’attrice 38enne protagonista di varie fiction tv. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e dopo qualche uscita insieme e cene romantiche hanno deciso di partire insieme in vacanza dando inizio a una frequentazione che sembra molto promettente. Il lungo weekend in Sardegna è stato un susseguirsi di coccole e tenerezze che lasciano presumere che i due abbiano intenzioni serie, altro che flirt.

Matteo Mammì e Diletta Leotta, perché si sono lasciati

Nel servizio pubblicato dal settimanale si fa riferimento anche ai motivi che avrebbero indotto Matteo Mammì e Diletta Leotta a troncare una relazione lunga quattro anni. Lui si sarebbe stancato di fare il fidanzato e avrebbe voluto sposare la sua compagna che però non si sentiva pronta al grande passo. Un litigio importante (pare che lui abbia trovato i messaggi di Scardina sul telefono di lei) ha messo la conduttrice alle strette fino alla decisione di mettere la parola fine alla relazione.