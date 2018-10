FOTO | Matteo Salvini in versione papà, eccolo al mare insieme alla piccola Mirta

Matteo Salvini in versione papà. Immortalato dal settimanale 'Chi', il vicepremier si gode un weekend al mare lontano (per qualche ora) dai grattacapi della politica. Con lui, come sempre quando ha un momento libero, la figlia più piccola, Mirta, con la quale è un padre molto tenero.

Una passeggiata sul bagnasciuga con i piedi della sabbia insieme alla sua piccolina. Così i paparazzi hanno immortalato Salvini qualche giorno fa. Mirta, sei anni a dicembre, è figlia della storica fidanzata del leader della Lega, Giulia Martinelli. Il politico ha anche Federico, 15 anni, avuto dalla ex moglie Fabrizia Ieluzzi.

Ma a saltare all'occhio è anche la forma ritrovata del vicepremier, che appare dimagrito e più tonico (pare su suggerimento della fidanzata Elisa Isoardi, che gli ha consigliato di mettersi a dieta e fare sport).