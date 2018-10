FOTO | Matteo Salvini, operazione 'remise en forme': eccolo col personal trainer

Operazione 'remise en forme' per Matteo Salvini, che viene immortalato dall'obiettivo dei paparazzi del settimanale 'Chi' durante una corsetta per le strade della Capitale.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 31 ottobre, le immagini del Ministro dell'Interno mentre, scortato da una personal trainer, fa jogging di notte costeggiando il Colosseo.

Essendo impegnato tutto il giorno al governo, Salvini si dedica agli allenamenti nei momenti liberi, compreso a tarda serata. Un modo per scaricare tensioni e tenersi in forma per la felicità della compagna Elisa Isoardi, con cui, da qualche tempo, convive proprio nella Capitale.