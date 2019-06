Salvini e Di Maio sorridenti con le fidanzate al Quirinale

Al ricevimento al Quirinale per le celebrazioni del 2 giugno occhi puntati sulle fidanzate di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. I due vicepremier si sono presentati mano nella mano con le rispettive compagne. Di Maio aveva al fianco la nuova fiamma: Virginia Saba. La giornalista indossava un abito corto in pizzo nero scollato. Mentre accanto al vicepremier Matteo Salvini c’era la sua giovane fidanzata Francesca Verdini, la figlia di Denis Verdini (politico per anni vicino a Silvio Berlusconi), che indossava un abito corto nero con volant e aveva una grande scollatura sulla schiena. Entrambe portavano tacchi altissimi.

Il leader della Lega e il capo politico del Movimento 5 stelle sono apparsi piuttosto sorridenti insieme alle rispettive consorti durante il ricevimento per la Festa della Repubblica, che si è svolto al Quirinale. All’appuntamento ha preso parte il governo al completo, con il premier Giuseppe Conte accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tante le personalità delle istituzioni, dell’economia e della cultura che hanno partecipato al ricevimento.

Tra i personaggi dello spettacolo c’erano l’attore Lino Banfi, ambasciatore dell’Italia all’Unesco, Renzo Arbore, Giancarlo Magalli, Stefania Sandrelli e Anna Foglietta.