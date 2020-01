Lutto per Matteo Viviani: è morto il padre

Lutto nella famiglia di Matteo Viviani: come annunciato dalla moglie Ludmilla Radchenko con un post pieno di affetto, il conduttore de ‘Le Iene’ ha perso il padre raffigurato con lui in uno scatto che fa da cornice al pensiero di addio verso il suocero. “Le generazioni crescono.. e altre.. se ne vanno.. il segno della Vittoria. Vita. Viviani... Ciao caro suocero.. caro nonno.. e padre... rimarrai nei nostri cuori... Buon viaggio.. riposa in pace..”, si legge nel post che nulla di più aggiunge rispetto alle cause del decesso dell’amato suocero.

Poco dopo lo stesso Matteo Viviani ha voluto condividere con il follower il proprio pensiero per l’adorato papà: a corredo di una foto che mostra il panorama fatto di alberi e colline, la scritta semplice "Buon viaggio papà" che tanti messaggi di affetto sta riscuotendo da parte dei fan del noto personaggio televisivo colpito da un dolore così grande.