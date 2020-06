Belen inseparabile da Mattia Ferrari, l'art director più ambito della moda

Per fortuna ci sono gli amici a sostenere Belen Rodriguez in questo momento difficile. La separazione da Stefano De Martino è stata una doccia gelata, ma la showgirl volta pagina e grazie a loro è più semplice ritrovare ogni giorno il sorriso.

Tra le amicizie di Belen c'è una 'new entry' balzata in cima alla lista: Mattia Ferrari. E' con lui che la bella argentina trascorre gran parte del suo tempo, come l'ultimo weekend nella sua villa di Vicenza. Con loro, ovviamente, anche Santiago, legatissimo a Mattia. Da giorni Ferrari è onnipresente nelle storie Instagram della Rodriguez, dai pomeriggi di lavoro alle serate di relax in casa, ma chi è il nuovo inseparabile amico di Belù?

Mattia Ferrarri, 28enne di Venezia, è un art director ambitissimo nel mondo della moda che vanta collaborazioni con brand di prestigio come Chopard, Bulgari, Ermanno Scervino, Moschino, Versace. 'Enfant prodige' della comunicazione e del digital marketing, è proprietario e fondatore della Arnold Creative Communications. Con Belen il primo incontro per lavoro, poi la bella amicizia, oggi sotto gli occhi di tutti.