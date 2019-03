Mattino 5, Emanuela Titocchia choc: "In un certo senso, mi sono innamorata di un bambino di 11 anni"

(Nel video in alto, il racconto di Emanuela Titocchia)

Ha sollevato non poche polemiche l'ultimo intervento di Emanuela Titocchia a Mattino 5. Durante lo spazio dedicato alla vicenda di Prato (la relazione dell'insegnate 35enne con l'allievo 14enne, ndr), l'attrice, ex volto di Centovetrine, ha raccontato di avere un rapporto speciale con un adolescente. Un rapporto cominciato quando lui aveva 11 anni.

Ad introdurre il racconto è stata la conduttrice Federica Panicucci. "C’è una cosa che mi ha stranito un po' Emanuela. So che hai un rapporto particolare con un ragazzino che aveva 11 anni quando lo hai conosciuto”, ha spiegato. E lei: “Per me è difficile parlare di questa cosa perché il limite è sempre molto sottile. Mi sono sentita dire cose spiacevoli e pesanti. Il mio parrucchiere è di Napoli. Ho conosciuto la moglie e ho conosciuto il figlio. Mi sono innamorata di questo ragazzino, in un certo senso. Quando vado giù in vacanza dormiamo insieme. Quello che mi piace di più è il fatto che io stia benissimo con lui. Non c’è alcuna complicazione".

Panicucci ricorda che dietro le quinte lo ha descritto come il suo uomo ideale, così la Tittocchia cerca di ridimensionare: "Sì, mi piacerebbe fosse così perché è pieno d’amore, mi dà tantissimo, con lui sto benissimo. È piccolo, lo so, e per me è difficile parlarne. Mi sono confrontata anche con sua madre e loro sono tranquilli". E ancora: "Da quando ho sentito dire certe cose da lui che riguardano la sfera sessuale, ho evitato di andare da loro. Parla di questo argomento come un adulto. È molto difficile da spiegare, però lui non mi vede in quel modo. Mi parla delle sue fidanzate, ma lui sa tutto, quando ne parliamo mi rendo conto che sa tutto di sesso. Non so perché ne parli con me, ne parla con tutti".

L'ospitata della Tittocchia ha scatentato i dubbi dei telespettatori, che hanno riversato le loro perplessità sui social. L'attrice, al momento, non ha fatto commenti ulteriori su quanto avvenuto stamattina. Intanto, però, Mediaset ha cancellato dai social il tweet contenente il video del suo intervento. Ed è probabile che prossimamente la donna sarà chiamata a fare maggiore chiarezza su quanto dichiarato.