Mattino 5, lo sfogo della madre di Giulia Salemi: “Ultima volta che parlo di mia figlia”

(Le parole di Fariba Teharani a Mattino Cinque)

La madre di Giulia Salemi si difende ancora dalle accuse di aver causato l'eliminazione della figlia dal "Grande Fratello Vip". Dopo il video pubblicato su Instagram Fariba ha scelto "Mattino Cinque" per commentare in diretta l’accaduto: “Questa sarà l’ultima volta che parlerò di mia figlia, ora vi spiego la mia verità”.



La conversazione in iraniano tra madre e figlia, che ha provocato la punizione della Salemi, è stata molto criticata. In molti hanno pensato che le due avessero intenzionalmente scelto una lingua sconosciuta ai più per non farsi comprendere, ma la madre precisa: “Le ho detto come comportarsi e di non passare tutto il tempo sotto le coperte con Monte, semplicemente per il suo bene”.

Intanto, stando alle ultime rivelazioni di Signoretti a Pomeriggio Cinque, i rapporti tra madre e figlia si sarebbero incrinati: “Esci dalla mia vita”, avrebbe scritto la ex concorrente in un sms alla madre che con la sua invadenza ha costretto la figlia al televoto lampo e alla conseguente eliminazione.