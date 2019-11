La figlia di Maurizio Battista in ospedale: "Anna è forte, grazie ai medici del Bambin Gesù"

"Grazie ai medici del Bambin Gesù di Roma. E si: le Annarelle sono forti...". Questo il post condiviso ieri su Instagram da Maurizio Battista, 62 anni, che ha lasciato intendere di trovarsi in ospedale insieme alla figlia Anna, avuta tre anni fa dalla compagna Alessandra Moretti, 31. L'attore non ha specificato quali problemi di salute sta affrontando la bambina, ma ha voluto porgere ufficialmente il suo ringraziamento al personale sanitario della struttura.

Maurizio Battista e la figlia: "Vorrei 24 ore per godermela"

Anna, nata ad agosto 2016, è la terza figlia di Battista. "Vorrei avere 24 ore per godermela visto che non ho vent'anni e non posso godermela per altri cento", ha detto di lei, "Lei nasce da una battaglia. Io e Alessandra siamo stati attaccati sul web per la differenza di età, ci sono degli stereotipi. E' facile su internet insultare e dire cose brutte. Questa cosa un po' ci ha ferito". Il comico romano ha altri due figli, Federica e Simone, 29 e 33 anni, con cui però non ci sarebbero rapporti peché i ragazzi non avrebbero accettato il fatto che il comico ha costruito una nuova famiglia.