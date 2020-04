Maurizio Costanzo: “Con Maria De Filippi mai fatto cene a lume di candela fuori casa”

Nei giorni di isolamento forzato dettato dall’emergenza sanitaria in corso la quotidianità domestica di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è certamente mutata come quella di tutti gli italiani, ma non in un modo stravolgente, considerata la grande riservatezza della coppia da sempre poco avvezza alle uscite mondane.

Della sua quarantena trascorsa in casa con la moglie e alternata da qualche uscita per esigenze lavorative il giornalista ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera: “Devo ammettere che non sono mai stato un tipo mondano. Da piccolo c’era la guerra e non uscivo... Poi ho sposato Maria, un’altra casalinga... Io e lei siamo marito e moglie da quasi venticinque anni e prima siamo stati insieme altri tre. In tutto questo tempo non abbiamo mai frequentato salotti o fatto cene a lume di candela fuori di casa. Può anche pensare che siamo parenti stretti del coronavirus!”, ha scherzato il conduttore a cui piace da sempre aspettare la moglie per cenare insieme.

In questo periodo, tuttavia, Costanzo ha dovuto rinunciare a un appuntamento settimanale a lui tanto caro: il pranzo con i suoi figli il giovedì. “Eh, quello mi dispiace molto. È una delle cose che mi dispiace di più. Aspetto che si allentino le misure di sicurezza per ripristinare un po’ di vecchie abitudini. Ormai temo ai primi di maggio”, ha confidato ancora, aggiungendo di sentire telefonicamente figli e nipoti molto spesso, ma solo nel mezzo tradizionale, non con videochiamate: “Ci sentiamo all’orecchio, ma questo per colpa mia che sono antico. Il nonno, del resto, lo hanno visto tante volte in tv”.

Maurizio Costanzo in quarantena tra lavoro e progetti futuri

La vita lavorativa di Maurizio Costanzo prosegue con tutte le precauzioni del caso: continua ad andare nel suo studio ogni giorno, tre volte alla settimana registra con Carlotta Quadri (a distanza) la puntata quotidiana di Strada facendo, che va in onda su Isoradio dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 e scrive le sue rubriche per Il Tempo e Libero.

“Indosso la mascherina nel tragitto in auto. Ma la indossano soprattutto le persone che lavorano con me, dai due uomini della scorta alle segretarie …La mafia non si mette in malattia”, ha commentato Costanzo che, in attesa di riprendere dopo Pasqua il suo programma L’Intervista, continua a guardare la tv: “Dritto e rovescio perché mi piace Del Debbio. Floris con diMartedì e talvolta Bianca Berlinguer”.