Monte – Henger, imbarazzo sul palco del Costanzo Show: “Insomma, fate pace sì o no?”

Dei rapporti tutt’altro che distesi che intercorrono tra Eva Henger e Francesco Monte si è parlato “anche troppo” - direbbe qualcuno - nei giorni scorsi, ma evidentemente non abbastanza per permettere a una pietra bella pesante di chiudere una volta per tutte la faccenda dell’arcinoto ‘canna-gate’ sull’Isola dei Famosi.

Le discussioni sul caso hanno animato ogni tipo di salotto televisivo targato Mediaset e da Domenica Live a Pomeriggio Cinque, passando per Verissimo, ecco che l’argomento ha tenuto banco, seppur indirettamente, nella puntata del ‘Maurizio Costanzo Show’.

Come anticipato nei giorni scorsi, gli antagonisti dell’affaire ‘droga-sull-isola’ sono stati ospiti del programma di Maurizio Costanzo e il dubbio che tra accusatrice e accusata fosse tornata la pace dopo tanto trambusto era stato suscitato da un selfie che li ritraeva sorridenti insieme ai comici Pio e Amedeo.

“Avete la faccia come il c***”, bomba Mara Venier contro Monte ed Eva Henger

La Henger si era affrettata a precisare che nessun chiarimento, nessun confronto distensivo aveva riportato la pace con Monte con cui si era solo limitata a condividere la stessa scena sul palco televisivo.

E ieri che in seconda serata è andata in onda la puntata del Costanzo Show di cui tanto si è discusso, si è finalmente potuta considerare la reale natura del rapporto tra gli ex naufraghi, imbarazzati quando il conduttore ha fatto loro la fatidica domanda: “Allora? Dovete fare pace? France’ che dovemo fa'?”.

Pronto l’intervento di Pio e Amedeo che hanno stemperato l’atmosfera e dato via all’avvicinamento ‘forzato’ tra i due che hanno sorriso sì, ma solo a favor di obiettivo fotografico.

(Di seguito, il momento del tentativo di riappacificazione tra Eva Henger e Francesco Monte)