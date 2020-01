Maurizio Sorge rivela: "Ecco dove si trova Luigi Mario Favoloso"

Oggi, giovedì 9 gennaio 2020, il fotografo Maurizio Sorge ospite di “Mattino Cinque” nello spazio della trasmissione di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, in merito alla scomparsa di Luigi Favoloso (ex compagno di Nina Moric), denunciata alle autorità dalla madre nei giorni scorsi ha dichiarato: “Ho saputo da fonti vicino alla sua ex compagna (Nina Moric) che Luigi Favoloso starebbe a casa di un amico che affitta macchine nell’ hinterland milanese o napoletano. So per certo che sta bene”.

La scomparsa di Luigi Mario Favoloso

Luigi Favoloso, ex protagonista del Grande Fratello 15, non dà sue notizie dallo scorso 29 dicembre 2019. Il giovane ha lasciato la sua Torre del Greco senza i suoi effetti personali e i suoi familiari hanno presentato denuncia di scomparsa spiegando che ha lasciato casa senza i suoi documenti e la sua auto. A darne la notizia sui social è stato un amico di Favoloso, Alex Fiumara. La madre dell’influencer, Loredana Fiorentino, non ha più sue notizie da allora e ha già sporto denuncia. Secondo alcune segnalazioni, sarebbe stato avvistato su un treno con direzione Milano, città in cui vive dopo il trasferimento dalla Campania.

Prossimamente, ad occuparsi della scomparsa di Favoloso, sarà anche la trasmissione "Quarto Grado", in onda venerdì 10 gennaio, alle ore 21.25, su Retequattro, con la conduzione Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero.