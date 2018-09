Mauro Marin non ha mai visto suo figlio, l'appello dell'ex compagna a Domenica Live

Ci sono voluti anni a Barbara d'Urso per far ritrovare Bobby Solo e sua figlia Veronica, ma alla fine missione compiuta. Ora la conduttrice si è presa a cuore un'altra difficile situazione familiare che si spera si risolverà nel migliore dei modi.

L'ex compagna di Mauro Marin, Jessica, si è presentata a Domenica Live per lanciare un appello. A luglio è nato loro figlio - a pochi mesi dalla loro rottura - ma a quanto pare l'ex gieffino non avrebbe ancora visto il bambino né si sarebbe fatto vivo. "Quando è nato gli ho mandato un messaggio, lui lo ha letto ma non ha risposto" ha raccontato Jessica, che vorrebbe trovare un equilibrio con l'ex compagno.

La loro storia non è finita nel migliore dei modi, come aveva fatto sapere Marin su Facebook: "Dopo quattro anni di conoscenza e oltre otto mesi di convivenza per incompatibilità e divergenze insanabili con la famiglia della mia compagna mi ritrovo di nuovo da solo. Auguro a Jessica una serena gravidanza e mi riservo di poter espletare diritti e doveri genitoriali nelle sedi più opportune".

Barbara d'Urso ha promesso di invitare di nuovo Jessica domenica prossima e chissà se ci sarà già una bella sorpresa per lei.