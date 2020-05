Buon compleanno Archie! Meghan legge la sua favola preferita sui social (VIDEO)

Una favola per far contento il suo Archie, che oggi festeggia il suo primo compleanno, ma soprattutto per una buona causa, e cioè raccogliere fondi a sostegno di Save The Children in tempi di coronavirus. E' una Meghan Markle in versione mamma solidale quella che viene immortalata dall'associazone benefica in un video pubblicato su Instagram.

Ecco allora Meghan in vesti casalinghe, con chignon e camiciona azzurra, mentre tiene tra le braccia il suo bambino e il libro preferito dal piccolino, ovvero "Duck! Rabbit!". "Grazie #DuchessMeghan per averci aiutato a raccogliere fondi urgenti per il nostro appello", scrive Save The Children. "Mentre il mondo è alle prese con la pandemia di coronavirus, la vita dei bambini viene sconvolta - si legge ancora - Donando a Save with Stories, puoi supportare le famiglie più vulnerabili nel Regno Unito e nel mondo contribuendo a fornire pacchetti di apprendimento precoce, buoni supermercato, articoli per la casa essenziali e protezione dai virus. Insieme, possiamo aiutare le famiglie a superare questo.

Ma come festeggerà Archie il compleanno di questi tempi? I festeggiamenti sarebbero stati ben diversi se la pandemia non fosse piombata anche nelle vite di Harry e Meghan e stravolto la loro quotidianità che, per quanto dorata, risente ugualmente delle restrizioni dell’isolamento. Nessuna visita in Scozia per trascorrere la giornata con i bisnonni, la regina Elisabetta e il principe Filippo, i nonni, Carlo e Camilla, e magari anche i ciuginetti; nessun invitato del calibro di George e Amal Clooney e Serena Williams; annullata anche visita di nonna Doria Ragland: i duchi di Sussex celebreranno da soli, ma con la tata e la governante che vivono con loro, il loro piccolo Archie, per il quale è stato allestito un mini party casalingo a bordo della piscina nella lussuosa villa di Malibù, con un buffet che fonti dei media stranieri assicurano sarà ricco di pasticcini e di una torta con decorazioni ispirate al mondo degli animali.