Maschio o femmina? La dolce rivelazione di Harry sul sesso del primo figlio

Sereni, sorridenti, felici: basta guardare i volti del principe Harry e di Meghan Markle per scorgere la gioia propria di una coppia innamoratissima in attesa del primo figlio, la cui nascita è prevista nella prossima primavera.

Il secondogenito di Carlo d’Inghilterra e la consorte stanno trascorrendo un soggiorno in Australia e gli occhi del mondo non possono che indugiare sulle dolci forme della duchessa di Sussex, splendida più che mai in un abito a righe verticali.

"Prima di tutto, grazie per l’accoglienza che avete dato a me e Meghan - ha detto il principe Harry, sbarcato a Fraser Island con la moglie - “sono così orgoglioso di potervi presentare mia moglie e siamo stati così felici di poter celebrare con voi la gioia per la nostra attesa”.

Meghan incinta, la "speranza" di Harry sul sesso del royal baby

Poi la tenera “speranza” di Harry sul sesso del nascituro, condivisa con i presenti quando una donna ha gridato "spero sia femmina": "Lo spero anch'io", si è lasciato sfuggire il futuro papà, premurosissimo nei confronti della moglie che, al quarto mese di gravidanza, si è concessa qualche ora di relax prima di raggiungere il marito e concedersi ai fotografi sul molo di Kingfisher Bay.

Come da tradizione reale inglese, non è dato sapere se il prossimo royal baby sarà un maschietto o una femminuccia. Intanto gli scommettitori iniziano a pensare ai probabili nomi nel caso in cui il desiderio di Harry dovesse esaudirsi con la nascita di una bambina: Victoria, Alice ed Elizabeth quelli più gettonati, ma non manca mai chi spera che sia Diana il nome prescelto per la nuova arrivata in casa Windsor.