Meghan Markle e la regina Elisabetta insieme (da sole) per la prima volta: l’intesa è perfetta

Il feeling tra la regina Elisabetta e Meghan Markle c’è e si vede.

In barba ai dietrologi che affermavano quanto la sovrana non avesse visto di buon occhio l’ingresso nella famiglia reale di una )ormai ex) attrice afroamericana, divorziata e più grande del nipote Harry, l’intesa tra le due fresche di parentela dopo il matrimonio fiabesco con il secondogenito di Carlo è stata evidente in occasione del loro primo impegno ufficiale.

The Duchess of Sussex joins The Queen to meet a Digital Buddies group at @Storyhouselive 💻 #RoyalVisitCheshire pic.twitter.com/WFf7Ybtia1 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 14 giugno 2018





Arrivate a Chester con il convoglio reale per l'inaugurazione di un ponte, Sua Maestà e la duchessa di Sussex sono state accolte con calore dall'intera comunità. Sorrisi e sguardi complici per l'elegantissima moglie del principe Harry che ha sfoggiato un impeccabile abito color panna di Givenchy e si è tenuta sempre qualche passo indietro rispetto alla Regina, come protocollo impone.

Dal canto suo, ‘The Queen’, in verde lime Stewart Parvin, ha dispensato sorrisi e saluti ai presenti, dimostrando un naturale piacere nel godere della compagnia della nipote acquisita.

A David Briggs, rappresentante della regina nel Cheshire, Meghan ha confidato che per lei si tratta della prima volta nel nord del Paese: “Sono molto felice di essere qui”, ha aggiunto la duchessa palesando un più che giustificato nervosismo per il ruolo che sta imparando a svolgere alla grande.