Meghan Markle “capricciosa e arrogante”: l’assistente personale la molla e si dimette

Le voci che indicano Meghan Markle titolare di un caratterino esigente e tutt’altro che affabile trovano nell’ultima indiscrezione un’ulteriore conferma.

Secondo il Sunday Times, la duchessa di Sussex avrebbe indotto alle dimissioni Samantha Cohen, assistente australiana 50enne, da 17 anni al servizio della Regina, che da circa sette mesi le era accanto per impartirle indicazioni sulla vita a corte.

L’addio della segretaria privata arriva a pochi mesi da quello annunciato da un altro membro dello staff, Melissa Touabti 39enne francese anche lei licenziata dal servizio della duchessa.

Stando alle voci, la segretaria privata di Meghan e Harry, conosciuta per essere una delle più fidate di Elisabetta, non avrebbe retto alla pressione di Meghan, dipinta come dispotica e arrogante con gli addetti ai lavori di Kensington Palace. Per il momento, la donna ha annunciato le dimissioni, ma lascerà il servizio dopo la nascita del royal baby della coppia.

Meghan Markle, i pettegolezzi sulla moglie di Harry

Diverse e alquanto negative le indiscrezioni che circolano sul conto di Meghan Markle che in primavere darà alla luce il primo figlio del principe Harry.

Pare, infatti, che la ex attrice afroamericana sia abituata a essere coccolata come una diva, motivo per cui mal sopporta le tradizioni e i protocolli della famiglia reale inglese. Inoltre, la duchessa sarebbe solita assillare i collaboratori con messaggi pressanti a tutte le ore.

Non sarebbe, dunque, un caso il trasloco dei duchi di Sussex lontano da William e Kate, deciso – affermano le gole profonde del palazzo – per alcune divergenze con la cognata.

La voce, invece, sul Natale separato — Meghan e Harry con la regina e William e Kate con i Middleton — è stata finora smentita. Ma tutto può ancora succedere…