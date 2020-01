Meghan a spasso con Archie e i cani, ecco i primi scatti dal Canada (FOTO)

Addio abiti bon ton e chignon impeccabili, benvenuta tenuta sportiva e cappellino di lana. Meghan Markle si mostra così nelle prime foto dopo il cosiddetto 'Megxit', ovvero l'inizio di una nuova vita in Canada insieme al Harry d'Inghilterra seguito alla rinuncia al titolo di altezze reali.

Le prime foto di Meghan in Canada

Meghan sorride mentre porta i cani a fare una passeggiata con Archie, nato a maggio. Il 'Daily Mail' gioca sul titolo perso #herroyalhighness, sua altezza reale, per chiamare la duchessa #herroyalhappiness, sua felicità reale: con il suo bimbo nel marsupio e i cani al guinzaglio, è il ritratto della felicità. E presto a Vancouver arriverà anche Harry.

Harry: "Non c'era altra opzione"

Proprio ieri - dopo un summit chiesto dalla regina la settimana scorsa - Harry ha spiegato con chiarezza la decisione presa dalla coppia. "Non c’era un’altra opzione - ha dichiarato a Londra, in un evento per una raccolta fondi - Non vi parlo come un principe o come un duca, ma come Harry. La nostra speranza era di continuare a servire la regina, il Commonwealth e le mie associazioni militari senza fondi pubblici. Purtroppo, questo non è stato possibile. Negli anni avete imparato a conoscermi abbastanza bene per sapere che la donna che ho scelto come moglie condivide i miei stessi valori. Non ho preso a cuor leggero la decisione di compiere un passo indietro, ma non c’era un’altra opzione".