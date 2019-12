Meghan Markle a 16 anni: la foto con il fidanzato del liceo diventa virale

Difficile che un dettaglio, anche il più banale, inerente a uno dei membri della nuova generazione della famiglia reale inglese non susciti una clamorosa attenzione da parte dei media. Dopo il gesto di Kate Middleton riservato al consorte William durante un programma trasmesso dalla Bbc, a far parlare adesso, di nuovo, è la cognata Meghan Markle, ripresa in una foto inedita di ben 22 anni fa accanto a quello che era il suo fidanzato del liceo.

Meghan Markle sorridente a 16 anni accanto al fidanzato del liceo Luis Segura

Nella foto postata sull'account Instagram velvetcoke Meghan Markle, oggi moglie innamorata del principe Harry e mamma del figlio Archie, è ripresa durante il ballo natalizio del 1997 accanto a - scrive il Sun - Luis Segura, il fidanzato del liceo Immaculate Heart High School che allora frequentava a Los Angeles. “Meghan Markle, 16 anni, posa con il suo primo ragazzo Luis Segura durante il loro ballo di Natale al liceo nel 1997” si legge nella didascalia che accompagna lo scatto commentato da migliaia di utenti pronti a notare la bellezza della ex attrice già evidente nell’adolescenza.