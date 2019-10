Meghan Markle, lo sfogo in tv: “Nessuno mi chiede come sto. Esisto, non vivo”

La vita di Meghan Markle non è fatta solo di abiti impeccabili, sorrisi da sfoggiare davanti a ogni flash e lussi tipici della quotidianità propria della famiglia reale. Niente affatto. In realtà, dietro alla facciata perfetta della duchessa di Sussex si nasconde una donna molto diversa dalla moglie e mamma serena che si vuole lasciare intendere.

Gli attacchi, le continue critiche al suo operato, le cattiverie riversatele addosso sono stati raccontati dalla moglie del principe Harry in un’intervista rilasciata durante il tour in Africa e trasmessa dal canale televisivo ITV all’interno di un documentario sulla coppia reale. Come mostrato da una clip, la duchessa ha confessato le sue fragilità: “Grazie per avermi chiesto se sto bene. Poche persone mi hanno fatto questa domanda”, ha risposto davanti alla telecamera che ha ripreso i suoi occhi lucidi mentre descriveva le difficoltà affrontate entrando nella royal family e la sensazione di vulnerabilità provata durante la gravidanza e nei primi mesi da mamma. "Esisto, non vivo", ha ammesso.

Il video che ha svelato il retroscena inedito della vita di Meghan ha dato il via a una campagna social che con l’hashtag #weloveyoumeghan in poche ore ha totalizzato migliaia di retweet. A lanciare il movimento in difesa della duchessa di Sussex è stato il giornalista Greg Hogben: "Gesù, questo mi ha spezzato il cuore”, il commento all'immagine della donna mai pensata così fragile.

La vita “reale” di Meghan Markle e la breve pausa dagli impegni

Per Meghan Markle è stata dura adeguarsi al protocollo reale, chiamata com’è stata ad abituarsi in fretta al suo ruolo di duchessa, di moglie e di mamma. Per fortuna il marito Harry non le ha mai fatto mancare affetto e comprensione: "È molto protettivo con me" ha detto Meghan. Per superare questo momento di difficoltà, i duchi avrebbero deciso di prendersi una pausa di sei settimane per dedicarsi alla famiglia e passare un po’ di tempo con il piccolo Archie.

Jesus. This just broke my heart. pic.twitter.com/13KsROklv9 — Greg Hogben (@MyDaughtersArmy) 18 ottobre 2019