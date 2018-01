Meghan Markle, la sorella Samantha ritratta e lancia un appello

Dopo i continui attacchi da parte di Samantha Grant, sorella di Meghan Markle, alla futura sposa del principe Harry, sembrerebbe finalmente pronto a chiudersi il triste capitolo sulle vicende familiari dell’ormai ex attrice di “Suits”.

Nonostante le precedenti velenose dichiarazioni della donna, che aveva accusato la sorellastra di non prendersi cura del loro padre, oggi costretto a combattere con alcune difficoltà sotto il profilo economico, ora Samantha sembrerebbe finalmente pronta a sventolare definitivamente la bandiera bianca.

La donna, infatti, ha deciso di ritrattare le sue precedenti dichiarazioni, tornando sui suoi passi e lanciando un appello rivolto alla sorella: “Tutto quello che posso chiederle è di perdonarmi per le mie parole” ha raccontato.

In merito ai rumors secondo cui la famiglia della Markle potrebbe essere tagliata fuori dalla lista degli invitati alle nozze, Samantha dice: “Mentirei se dicessi che non mi sentirei offesa se non dovessi ricevere un invito al matrimonio. Vorrei esserci, ma è il suo giorno ed è giusto che sia lei a decidere”.

L’ultima parola, dunque, spetta a Meghan e non resta che attendere il 19 maggio, data in cui pronuncerà il fatidico sì al principe Harry, per scoprire tutti gli sviluppi di questa scabrosa vicenda familiare.