Meghan Markle in jeans al torneo di tennis più famoso d’Inghilterra: le critiche impazzano

Meghan Markle di nuovo in mezzo alle critiche, questa volta per via del suo look. Gli inglesi si sono scandalizzati per come era vestita quando è andata sugli spalti di Wimbledon per applaudire la tennista americana Serena Williams.

La duchessa di Sussex era alla sua terza uscita pubblica dopo il parto e indossava un paio di jeans skinny Outland Denim che dalle regole del rigido dress code del torneo di tennis più famoso d’Inghilterra è considerato fuori luogo. Inoltre il top nero sotto la giacca L’Agence e il cappello di paglia Madewell sono stati giudicati troppo casual per l’occasione.

Un occhio è anche caduto sul ciondolo che indossava con le iniziali di Archie, il piccolo Royal Baby. Circola anche voce che è possibile che Serena Williams, con la quale Meghan Markle è molto amica, potrebbe essere la madrina di Archie al battesimo. Non è detto però perché al suo fianco sugli spalti di Wimbledon c’erano anche due altre sue amiche dell’università: Lindsay Roth e Genevieve Hillis. Insomma, il totomadrina è aperto e nel frattempo le critiche alla Markle proseguono. Di fatto ogni giorno sembrano aumentare sempre di più le distanze tra la famiglia reale inglese e l’ex diva della serie tv Suits.