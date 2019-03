Meghan pronta al parto: la conferma di Harry durante una visita ufficiale

Ci siamo, il conto alla rovescia per il lieto evento che immergerà il Regno Unito nell’atmosfera di festa è ufficialmente iniziato. Ufficialmente solo perché a farlo intendere è stato il principe Harry che, sviando dalle regole estranee ad annunci di questo tipo, si è lasciato sfuggire il dettaglio sullo stato della gravidanza della moglie Meghan durante una visita ufficiale.

Meghan Markle pronta al parto: stop agli impegni ufficiali

Se fino a pochi giorni fa Meghan Markleha ha presenziato con pancione in bella vista a tutte le occasioni che prevedevano i suoi saluti e sorrisi, ora per la duchessa di Sussex è arrivato il tempo del riposo in vista dell’imminente parto.

Il principe Harry, infatti, ha partecipato da solo alla visita ufficiale alla St. Vincent Catholic Primary School, ed è stato proprio lui a confermare l'inizio del congedo della moglie. Ai bambini che, delusi dall'assenza, gli hanno chiesto il motivo, lui ha spiegato: "Sta per avere un bambino, deve rimanere a casa".

Meghan incinta, le uscite in pubblico fino all’ottavo mese di gravidanza

L’ultima uscita ufficiale avrebbe dovuto essere quella per i 70 anni del Commonwealth, ma la consorte di Harry si è concessa due ulteriori apparizioni, una al battesimo della figlia di Zara Tindall e l’altra alla commemorazione delle vittime dell'attacco in Nuova Zelanda. Molto probabilmente, dunque, la prossima volta che vedremo Meghan in pubblico sarà da mamma, quando presenterà al mondo il tanto atteso royal baby.

Stando ai tabloid inglesi, la Markle sarebbe incinta di una bambina che dovrebbe nascere intorno al 21 aprile. Nel Regno Unito è già partito il totonome: se sarà una femmina i nomi più quotati sono Diana, Victoria e Alice; per un maschietto le scelte più probabili sembrano essere Arthur e James. Ma la futura mamma potrebbe anche stupire tutti con la scelta di un nome fuori da ogni previsione.