Melissa Satta: "Boateng? No comment", ma parla di Vieri

Non è stato un inverno semplice per Melissa Satta, che a gennaio ha ufficializzato la separazione da Kevin Boateng - papà del suo Maddox - dopo tre anni di matrimonio. Riservatissima sulla sua vita privata, la showgirl glissa completamente quando le si chiede dell'ex marito, come ha fatto nell'ultima intervista rilasciata a Grazia.

"Kevin-Prince Boateng? No comment" ha risposto, mentre invece si è aperta di più nel parlare di lei: "Non sono una che abbraccia tutti, non mi piace, non amo esternare le mie emozioni. Sono poco fisica, molto riservata. Mi fa arrabbiare la mancanza di privacy soprattutto quando sono con mio figlio in spiaggia o al parco". Maddox, 5 anni, è il centro della sua vita e guai a invadere i loro spazi.

Parole d'affetto, infine, le riserva per un altro importante ex, Bobo Vieri: "Siamo stati insieme quasi sei anni ed è una persona a cui vorrò sempre bene. Non ci frequentiamo per cui non siamo veri amici ma sono davvero contenta si sia sposato con una bravissima ragazza, Costanza Caracciolo, e che abbia adesso una figlia, Stella".