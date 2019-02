Melissa Satta compie 33 anni: gli auguri del figlio e la festa con gli amici (senza Boateng)

Grande festa per Melissa Satta: giovedì 7 febbraio la modella ha compiuto 33 anni e per lei decine di amici si sono ritrovati per celebrarla a dovere durante una serata all’insegna della musica e del divertimento.

Nella giornata di ieri l’account Instagram della modella è stato continuamente aggiornato con le storie degli auguri ricevuti, tra i quali quelli dolcissimi del figlio Maddox mostrato nel video in cui le dedica i suoi auguri con una torta dalle candeline accese.

Ma quest’anno a farsi notare più di tutte le presenze che hanno attorniato la ex velina di Striscia la Notizia nel suo giorno è stata soprattutto un’assenza: quella del marito Kevin Boateng, con cui da mesi si rincorrono le voci di una crisi mai confermata dai diretti interessati.

La crisi tra Melissa Satta e Kevin Boateng

Le voci di una crisi matrimoniale tra Melissa Satta e Kevin Boateng partono da lontano fino ad arrivare all’indiscrezione secondo cui si sarebbero già rivolti agli avvocati per stabilire i dettagli della separazione.

In merito le bocche dei diretti interessati sono rimaste chiuse e l’unica esternazione che sembrava propendere per un rapporto ancora saldo è arrivata dopo qualche giorno, quando è stato ufficializzato il passaggio di Boateng dal Sassuolo al Barcellona e Melissa gli ha dedicato una Stories Instagram.

Poi più nulla, e il pensiero che in effetti la crisi tra loro sia realmente in corso arriva proprio per l’assenza del calciatore in un giorno così importante per la moglie.

La festa di compleanno di Melissa Satta

Abbracci, risate e tanti sorrisi sono stati gli ingredienti del party che Melissa Satta ha organizzato in un locale per riunire gli amici che con lei hanno fatto festa fino a notte fonda.

(Di seguito alcuni dei video del party di compleanno di Melissa Satta)

