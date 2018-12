Melissa Satta, frecciatina all'ex Interrante: "Povera me"

Felicemente sposata da due anni con Kevin Boateng, al quale è legata dal 2011, e mamma di Maddox (4 anni), Melissa Satta non chiede di meglio alla vita. La showgirl è apparsa raggiante mercoledì a "La repubblica delle donne" e non si è sottratta alle domande di Piero Chiambretti, anche se qualcuna l'ha messa in imbarazzo.

A crearle un po' di disagio è stato soprattutto il suo passato sentimentale ripescato dal conduttore. Davanti alle immagini del suo ex fidanzato Daniele Interrante, con cui ha avuto una relazione di tre anni, finita nel 2006, Melissa Satta è saltata dalla sedia: "Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni".

"Anch'io ancora oggi mi chiedo perché" ha risposto ironica a Chiambretti, prima di lasciarsi sfuggire un'altra battutina: "Ero io l'uomo in quella foto". Diverso, invece, il ricordo di Bobo Vieri: "E' stata una relazione più cosciente. Non ci sentiamo più, ma sono contenta che è diventato papà".