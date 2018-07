Pancino sospetto per Melissa Satta, l'ex velina rompe il silenzio

Ha scatenato curiosità un "pancino sospetto" di Melissa Satta. L'ex velina è stata immortalata dal settimanale Spy con un ventre più rotondo del solito e i pettegolezi su una seconda gravidanza hanno riempito le pagine della cronaca rosa. Che sia in arrivo una cicogna per l'ex velina e il marito Kevin Prince Boateng? Lei al momento frena gli entusiasmi ma ammette il desiderio di diventare di nuovo mamma.

"Un altro figlio è nei nostri progetti ma al momento vi dico che non sono in dolce attesa", confida la showgirl sarda alla rivista diretta da Massimo Borgnis. Niente cicogna, dunque, per il momento. Ma tempo al tempo: per Maddox, primogenito nato nel 2014, potrebbe arrivare presto un fratellino/sorellina. Melissa e Boateng, del resto, sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo: dopo il primo incontro arrivato ormai 6 anni fa e il matrimonio da favola celebrato nell'estate 2016, questo sarebbe il momento giusto per coronare l'amore con l'arrivo di un altro frugoletto.