Melita Toniolo lontana dalla tv per il figlio: "Non cerco più il grande salto"

Daniel le ha cambiato la vita. Mamma da otto mesi, Melita Toniolo ha trovato il suo equilibrio lontana dalla tv e non ha intenzione di fare nessun passo indietro.

Le sue attenzioni sono tutte per il figlio e per il compagno Andrea Viganò, con cui forma una bellissima famiglia che punta ad allargare. "Sicuramente ora penso più a Daniel che a me stessa - ha rivelato al settimanale Vero - sono molto serena ma anche tanto stanca. Faccio praticamente tutto da sola con l'aiuto del mio compagno e non è facile. Però non sono apprensiva, voglio solo che il mio bambino cresca libero. Lo dico sorridendo, ma ha sei mesi e pesa nove chili e mezzo. Per il resto, per fortuna, dorme spesso, mangia tanto e ride sempre".

Di tornare sotto i riflettori non se ne parla, almeno per il momento: "L'ultima cosa a cui penso in questo momento è la tv - ha spiegato l'ex Diavolita - Non rinnego nulla, sono felice di quello che ho fatto, mi ha dato tantissimo la popolarità, ma ora ho trovato l'equilibrio che cercavo da tempo. Non ci rinuncerei per nulla al mondo, per questo ho deciso di mettere da parte il mondo dello spettacolo, apparizioni televisive e altro. Continuo a lavorare ma non cerco più il grande salto". Quello lo ha già fatto lo scorso dicembre, quando è diventata mamma.