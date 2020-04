Melita Toniolo e l'emozionante video in sala parto condiviso sui social

Da quando è nato il piccolo Daniel, Melita Toniolo racconta ai follower la sua vita di mamma, tra siparietti insieme al suo bambino e consigli sulla maternità. Così ieri ha voluto condividere anche uno dei momenti più forti del suo percorso materno, ovvero la nascita del suo bambino, avvenuta nel dicembre del 2017 dall'amore per il comico Andrea Viganò. Un video emozionante, che ha commosso amici e follower della showgirl, e visto in poche ore da più di 200mila persone.

Nella clip, vediamo Melita ancora esausta dal parto che stringe per la prima volta tra le braccia il suo bambino. A riprendere è l'allora neopapà Andrea. "Questo video non è molto instagrammabile - scherza l'ex gieffina nella didascalia - Nemmeno il mio viso, il mio doppiomento e la mia emozione come sottofondo (succede anche adesso mentre lo riguardo). Ma è il video più importante della mia vita. Appena è "uscito "ho detto "sto sognando, sto sognando!?". Non so perchè, in quei momenti non sei proprio normale eh, è come se ti avessero fatto bere tanta tanta vodka".

La nostalgia è figlia dei tempi che stiamo vivendo, tutti alle prese con il lockdown e con i tanti ricordi da richiamare alla mente. "Siamo al giorno 949496 della quarantena, e io, ormai senza stimoli, ho ancora tanta voglia di emozionarmi. Come quando vedo questo video". Parole che lasciano intendere l'intenzione di fare un bis. Chissà se presto Daniel non avrà con sé in casa un fratellino con cui giocare.