Mercedesz Henger rivela: “Riccardo Schicchi non è il mio vero padre”

Un fatto inedito, ‘shock’, per dirla con il termine tanto caro al linguaggio ‘d’ursiano’ sta per essere rivelato al pubblico di ‘Live – Non è la d’Urso’ nella puntata di stasera, lunedì 25 novembre 2019: il padre di Mercedesz Henger, per tutti il produttore cinematografico Riccardo Schicchi, non sarebbe, in realtà, quello biologico.

"Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la ‘notizia’, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda", ha anticipato Henger, sempre considerata la primogenita della ex pornostar Eva e del produttore scomparso nel 2012, per spiegare i motivi per cui rivelerà la scoperta nel programma serale di Canale 5.

Al momento non è chiaro se Schicchi sia mai stato a conoscenza della situazione o se sia stata una rivelazione che l'attrice ha fatto alla figlia solo qualche tempo fa: di certo qualche dettaglio in più si conoscerà nel corso dell’intervista che potrebbe anche focalizzarsi sull'identità del vero padre di Mercedesz.

La storia di Eva Henger e Riccardo Schicchi

Eva Henger e Riccardo Schicchi si sono conosciuti in Ungheria alla fine degli anni Ottanta. Dopo un periodo di convivenza e la nascita della prima figlia Mercedesz, nata nel 1991, i due si sono sposati tre anni dopo e l'anno successivo è nato il loro secondogenito Riccardo Jr., per tutti Riccardino.

Riccardo Schicchi è stato uno dei principali imprenditori del porno in Italia ed è morto nel 2012 a 59 anni per una grave forma di diabete. Nonostante la coppia si fosse separata da tempo ed Eva Henger avesse un nuovo compagno, Massimiliano Caroletti, e una figlia con lui, Jennifer, l'attrice non ha mai abbandonato l’ex marito a cui è stata accanto fino all’ultimo giorno.