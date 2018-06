Mercedesz Henger si è rifatta il seno: “Ora ho il fisico che volevo”

Sono trascorsi due anni da quando Mercedesz Henger partecipò all’Isola dei Famosi, qualche mese dalle sue apparizioni televisive durante le quali difendeva strenuamente la madre Eva dal caos sul canna-gate che l’aveva travolta.

Oggi la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi torna a parlare di sé, della sua vita privata, ma anche del suo aspetto fisico, ben diverso da quello sfoggiato sulle spiagge dell’Honduras anche per via di un intervento estetico.

In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, l’ex naufraga ha ammesso di essersi rifatta il seno e di avere, finalmente, il corpo che sognava da tempo.

“Erano anni che ci pensavo e un mese fa l’ho rifatto, ottenendo il fisico che volevo. Ho scelto di fare una terza e mezza”, ha dichiarato la figlia di Eva Henger che adesso, anche grazie all’amore, vive un periodo davvero sereno.

Mercedesz Henger felice con il fidanzato Lucas Peracchi

Mercedesz Henger sta vivendo una relazione serena accanto a Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, che ha già fatto conoscere Lucas alla madre e al marito Massimiliano Caroletti.

“Mia madre mi ha detto di scoprire i suoi difetti, perché le sembra troppo perfetto” - ha scherzato Mercedesz, soddisfatta di questo periodo così intenso e sereno della sua vita.

