Marcedesz Henger ha un malore in diretta (VIDEO)

I grandi occhi azzurri sbarrati, le mani che tremano e la voce ridotta ad un soffio. Attacco di panico in diretta ieri pomeriggio a 'Domenica Live' per Mercedesz Henger, ospite di Barbara d'Urso per replicare alle dichiarazioni della madre, che ha accusato il fidanzato della ragazza di trattarla in modo violento.

Il malore di Mercedesz Henger

Il malore di Mercedesz è arrivato al momento dell'ingresso in studio. Subito dopo la presentazione della conduttrice, la 28enne ha iniziato a tremare e a guardarsi intorno smarrita. "Sto avendo un attacco di panico", ha bisbigliato, per poi aggiungere "Mi guardano tutti". D'Urso si è subito avvicinata per tranquillizzarla: "Non tremare. Se vuoi parlo di altro e poi torno da te più tardi. Dimmi tu". Ma subito dopo la situazione si è distesa.

Mercedesz Henger: "Mai stata picchiata dal mio fidanzato"

La 28enne ha quindi smentito ogni accusa mossa contro Lucas Peracchi, ex tronista di 'Uomini e Donne. "Sono venuta qui per chiarire, non per insultare mia madre - ha esordito - Non ho intenzione di abbassarmi a un tale livello. Come sai l'ho sempre difesa, anche quando non ero d'accordo con lei. Sono venuta qui, ho litigato e l'ho difesa a spada tratta. Non ho intenzione di iniziare a insultarla adesso anche se sono arrabbiatissima. Ho sentito cose che non sono mai successe. Ci sono delle mezze verità buttate dentro come in tutte le bugie. Lucas non mi mena, chi lo conosce lo sa benissimo. Secondo te, io rimango con una persona che mi mette le mani addosso? Che mi mena? Ormai tutti pensano che io sia plagiata, sottomessa".

Mercedesz ha quindi spiegato che tra Eva Henger e Lucas Perracchi non corre buon sangue. "L'unica cosa che dirò di mia madre è che il giorno del mio compleanno, ero in Puglia lei in Ungheria. Mi chiama e mi chiede: ‘Perché prima non mi hai risposto? Perché Lucas non te lo permette?'. Ma non era vero. L'ha detto più volte e poi buttava in mezzo: ‘Non so se ce la faccio a stare zitta'. Nella mia breve carriera televisiva non ho fatto altro che difenderla ed elogiarla. Vuole farmi passare per una che sta a casa, con la bava alla bocca, incapace di intendere e di volere. La gente ci urla dietro per strada. Lucas ha anche chiesto scusa per delle uscite infelici, ma sono state dette cose da tutte e due le parti".

Mercedesz Henger contro la madre: "Non hai mai cercato di contattarmi"

Infine, ha indirizzato alla madre un messaggio precisando che non si esporrà più pubblicamente a proposito di questa vicenda: "Mamma, non hai cercato assolutamente di contattarmi, l'unico momento in cui mi hai contattato è stato per minacciarmi dopo ‘Domenica Live'. Vorrei una spiegazione seria per il male che hai fatto soprattutto a me. Prima di questa storia io stavo bene. Io non vengo più a parlare di questa cosa, mi tiro fuori".